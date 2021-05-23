白俄罗斯令客机迫降 欧洲各国领袖强烈抗议

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（法新社明斯克23日电） 白俄罗斯当局今天迫使爱尔兰瑞恩航空一架客机转降在首都明斯克后，搭乘这架班机的白俄反对派人士普罗塔塞维奇遭到拘捕，欧洲各国领袖纷纷表达强烈抗议。

白俄罗斯国营电视台报导，瑞恩航空（Ryanair）的编号FR4978班机转降在明斯克（Minsk）后，现年26岁且流亡波兰的反对派人士普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）遭到拘捕。

这架班机从希腊雅典（Athens）起飞，原本预计飞往立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）。明斯克机场稍早透过声明宣称，班机是因为有炸弹威胁而必须紧急迫降。

白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）政府的新闻部门指出，鲁卡申柯下达让客机转降的命令，并派出一架米格-29战机（Mig-29）在旁伴飞。

瑞恩航空指出，客机今天迫降在白俄罗斯且待了数个小时后，已经在格林威治标准时间23日18时25分安全飞抵维尔纽斯。

波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）谴责白俄罗斯迫使客机转降是「国家恐怖主义行径」，法国外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）则呼吁欧盟（EU ）做出「强而有力且团结一致的回应」。

欧盟发言人指出，欧盟将于24日和25日的峰会上，针对这起重大外交事件讨论可能采取的制裁措施。（译者：陈彦钧）

© 2021 AFP