白俄罗斯反对派领袖 触犯国安法遭判11年徒刑

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（法新社莫斯科6日电） 白俄罗斯法庭6日认定去年率领民众抗议总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）的反对派领袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）触犯国安法，判处11年有期徒刑。

根据曾被看好的总统候选人巴巴耶柯（Viktor Babaryko）的媒体公关，柯列斯尼可娃的律师兹纳科（Maxim Znak）也被判处10年徒刑。柯列斯尼可娃曾经替巴巴耶柯策画选战，如今双双下狱。

白俄罗斯去年爆发空前大规模抗议，柯列斯尼可娃是唯一还留在国内的主要反对派领导人。她当时为了抵抗被强制驱逐出境，撕毁了护照，至今已被拘留一年。

鲁卡申柯自从1994年掌权以来，一直对反对派严加打压。他去年被指控选举舞弊，引爆大规模示威抗议。

根据俄国媒体显示的法庭内影像，戴着手铐、站在铁笼被告席的柯列斯尼可娃比出爱心手势，这是她在示威时常比的招牌动作。她还擦着标志性的深红色口红，面带笑容。

39岁的柯列斯尼可娃曾是白俄罗斯爱乐乐团的长笛演奏家，自示威爆发后成为代表人物。

柯列斯尼可娃去年9月被捕，当时白俄罗斯国家安全委员会（Belarusian KGB）探员在她头上罩了布袋，把她推进一辆迷你巴士，开往白俄与乌克兰边境。据报导，她为了抵抗被扔出白俄，甚至不惜跳车。

© 2021 AFP