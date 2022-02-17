白俄罗斯扬言：若面临西方威胁 境内将部署核武

（法新社莫斯科17日电） 在俄罗斯和西方国家之间因乌克兰局势而升高紧张之际，白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）今天表示，国家若面临外部威胁，白俄将部署核子武器。

广告 继续浏览后续

鲁卡申柯预定18日在莫斯科和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）会谈。

根据白俄罗斯通讯社（Belta）报导，鲁卡申柯说：「如有必要，若我们的对手和敌人做出愚蠢欠思虑的举动，我们不但将部署核子武器，还会有超级核武和新发展武器，来捍卫我们的国土。」

「若无来自不友善国家对白俄罗斯的威胁，一百年也不需要核武。」

白俄罗斯并非核武国家，但将于本月举行修宪公投，让国内部署核武合法化。

鲁卡申柯自1994年掌权迄今，他在争议性连任引发的历史性抗议之后，承诺将举行修宪公投。

这次的修宪也将允许鲁卡申柯继续当权直到2035年。

俄罗斯和白俄罗斯目前正在白俄境内举行联合军演，加剧外界对俄罗斯计画升高乌克兰冲突的疑虑。

白俄罗斯表示，双方联合军演2月20日结束后，所有俄国的士兵和武器装备都会撤离。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2022 AFP