白俄罗斯明斯克总主教请辞获准

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（法新社罗马3日电） 教廷今天宣布，教宗方济各（Pope Francis）已接受白俄罗斯首都明斯克教区总主教孔德鲁西维兹提出的辞呈。孔德鲁西维兹曾批评白俄总统鲁卡申柯和政府暴力对待抗议人士的行为。

孔德鲁西维兹（Tadeusz Kondrusiewicz）去年8月在波兰度假时，公开呼吁鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）下台，此后他被禁止入境白俄，直到12月才解禁。

目前仍不清楚，孔德鲁西维兹请辞是否出乎梵蒂冈意料。教廷仅在简短声明中表示，他的辞职符合年满75岁主教得以退休规定。

身为白俄罗斯公民的孔德鲁西维兹，在波兰接受电台访问时呼吁白俄警方停止对示威者施暴，并要求强人总统鲁卡申柯下台。

鲁卡申柯在去年8月的总统大选胜选连任，但白俄罗斯反对派声称选举舞弊，此后他持续面临要求下台的示威浪潮。鲁卡申柯11月指控孔德鲁西维兹密谋「摧毁国家」。

白俄罗斯反对派领导人物季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）今天在推特发文表示，孔德鲁西维兹今天稍晚将主持生涯最后一场主日礼拜。她写道，「在这段艰苦时期，白俄罗斯」能受到孔德鲁西维兹的指引，「真是备受祝福」。

季哈诺夫斯卡娅的支持者声称，她才是总统大选真正胜选人。但她选后已逃亡到立陶宛至今。

© 2021 AFP