白俄罗斯波兰边境发现4遗体　疑为非法移民

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（法新社华沙19日电） 波兰1周前为因应移民涌入而发布紧急状态后，白俄罗斯与波兰边界今天发现4具遗体。 波兰边防当局还说，另发现8名精疲力竭的移民困在边界附近的沼泽区，其中7人已入院医治。 最近几个月，数以千计名移民从白俄通过边界或试图穿越边界进入欧盟邻国拉脱维亚、立陶宛和波兰。 欧盟怀疑，白俄强人鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）为报复针对白俄的制裁，一手策划放任大批移民出闸。 波兰边防卫队今天发推文说：「今天（19日）在与白俄的边界发现3具遗体。」 边防卫队发言人米查尔斯卡（Anna Michalska）告诉波兰通讯社「波兰新闻社」（PAP），在3个不同地方发现这3具遗体，「可能是非法移民」。第4人则是伊拉克女子，今天陈尸在边界的白俄一侧。 白俄边防官员欧姆斯（Yevgeny Omes）告诉「白俄罗斯通讯社」（Belta）：「在白俄与波兰边界咫尺之遥处发现一具非斯拉夫外貌的女子遗体。」 欧姆斯并说，地上有「明显痕迹」，显示遗体是从波兰被「拖」进白俄。 白俄罗斯通讯社指出，遗体附近发现3名儿童、1名男子和1名年长女性，都是伊拉克公民。白俄罗斯通讯社还报导说，这名死亡女子的夫婿表示，波兰执法单位驱赶他们到边界，「胁迫」他们进入白俄一侧。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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