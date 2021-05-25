白俄罗斯逼客机迫降逮人 多家航空公司避开领空

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（法新社巴黎25日电） 白俄罗斯强迫途经境内领空的客机转降首都明斯克，并逮捕机上异议记者后，法国航空公司、芬兰航空公司和新加坡航空公司成为最新一批暂停旗下航班飞越白俄领空的航空企业。

这些航空公司宣布声明的前一天，欧盟（EU）领导人敦促总部位于欧盟的航空公司避开白俄罗斯领空，并禁止白俄各航空公司的飞机进入欧盟空域。

白俄强人总统鲁卡申柯（Aleksander Lukashenko）政府派出战机，强迫瑞恩航空（Ryanair）一架原定从希腊雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）的客机降落明斯克（Minsk）。

客机降落后，白俄当局抓捕26岁的反对派记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）和其女友萨佩加（Sofia Sapega），这起事件引发国际挞伐。

法国航空公司（Air France）透过声明指出，已经「注意到」昨天欧盟高层会议的结论，并暂停旗下班机飞越白俄罗斯领空，「直到另行通知」。

新加坡航空公司（Singapore Airlines）发言人说，新航也让飞往欧洲的航班改变路线以避开白俄罗斯领空，并会继续「密切关注局势」。

芬兰航空公司（Finnair）今天也指出，旗下班机将停止使用白俄罗斯领空。

至于北欧航空（Scandinavian Airlines）、汉莎航空（Lufthansa）和总部位于拉脱维亚的波罗的海航空（Air Baltic）已在昨天发布类似声明。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP