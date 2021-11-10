白俄边界集结非法移民 波兰总理称蒲亭背后搞鬼

（法新社华沙9日电） 数以千计移民在白俄罗斯边境集结试图非法进入波兰。波兰总理今天指控，这波前所未有的移民潮背后主使是俄罗斯，并说这波「攻击」恐破坏欧盟的稳定。

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波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）提出这项指控之际，数千名绝望的移民被困在白俄罗斯与波兰边境的天寒地冻中，双方军队也集结边境，弥漫对峙的肃杀气氛。

西方批评家近几个月来表示，白俄罗斯强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）正将中东移民引诱到他的国家，然后将这些移民送过边境，以报复欧盟制裁。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）发言人史丹诺（Peter Stano）对记者说：「这是鲁卡申柯政权惨无人道黑帮做法的一部分。」

白俄否认这些说法，并指责欧盟成员国波兰不让移民入境才是违反人权。

莫拉维茨奇今天巡视边境的警卫、军队和警察，然后将炮火转向白俄的主要国际支持者－俄罗斯。

莫拉维茨奇对波兰国会表示：「鲁卡申柯正在进行的攻击，主谋是莫斯科当局、俄罗斯总统蒲亭。」

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）指控是西方在中东的军事「冒险」，促使移民逃离该地区；他同时呼吁对抵达欧盟的移民采取「独特作法」。

他说：「为什么从土耳其前往欧盟的难民时，欧盟是负担费用让他们留在土耳其的领土？」「为什么不能以同样的方式帮助白俄罗斯人？」

数百名移民昨天游行到边境、试图穿越，但被一排排波兰警察、士兵和边防警卫挡在铁丝网后面，危机来到高峰。根据路透社，波兰国防部长表示已派出1万5000名军人前往边界。

波兰和白俄今天都表示，目前有3000至4000名移民在波兰库辛尼加（Kuznica）村附近的边界临时营区。

媒体记者禁止进入，但根据白俄与波兰当局发布的影片，随着气温徘徊在冰点附近，聚集在铁丝网边的移民蜷缩在烤火堆和帐篷里。

波兰称白俄将移民作为人肉武器，绝不会开放边境。莫拉维茨奇在推特发文说：「今天整个欧盟的稳定和安全都处于危险之中。」

另一方面，白俄边界卫队表示，4名库德族（Kurd）人试图越界时遭波兰边防人员痛殴。

白俄边界卫队表示：「这些难民说，他们试图在波兰寻求庇护和难民身份，但遭监禁。」

白俄边界卫队公布的影像显示，一道铁炼围栏划分了边界，移民围坐在火堆旁，还有这4名男子，其中有些人衣物被鲜血渗透，另有一人双手伤痕累累。

声明说：「从移民身上多处受伤来看，波兰安全部队虐待移民，并使用武力把他们推往白俄边境后方的带刺铁丝网。」

© 2021 AFP