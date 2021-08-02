白俄选手批教练险遭逼回国 获日警保护

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（法新社莫斯科2日电） 白俄罗斯运动员齐玛诺斯卡雅昨天宣称遭国家代表队强行带至机场，要她退出东京奥运返国，她今天表示，目前人在日本接受警方保护，「平安无事」。

齐玛诺斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）透过声援反对派运动员组织「白俄罗斯运动团结基金会」（Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF）发表声明：「我平安无事，他们正在决定我要去哪儿过夜。」

国际奥林匹克委员会（IOC）与东京奥运主办单位表示：「今晚跟齐玛诺斯卡雅谈过，她和羽田机场有关当局人员在一起，目前有东京2020奥运工作人员陪同。她告诉我们，她觉得自己没有危险。」

24岁的齐玛诺斯卡雅表示，她批评白俄罗斯体育总会未先告知，就要她参加奥运接力项目之后，白俄代表队队职员就试图让她离开日本。

她之前在Instagram写道：「我们伟大的老板总替我们决定一切。」现在这则贴文已经移除。

齐玛诺斯卡雅后来在另一篇Instagram贴文写道，如果能「事先得知此事、听到有人解释状况，问我能不能跑400公尺，我反应就不会这么激烈」。

「但他们在背后替我决定所有事情。」

白俄罗斯运动团结基金会表示，白俄官员试图「遣返」齐玛诺斯卡雅。该组织稍早表示，这位短跑选手当时和白俄代表队主管在东京的机场，上传了影片向国际奥会陈情。

齐玛诺斯卡雅在影片中说：「我被施压，他们试图在未经我许可的情况下，带我离开这个国家。我请求国际奥会介入。」

白俄罗斯运动团结基金会后来发布声明证实齐玛诺斯卡雅安全。白俄奥林匹克委员会宣称齐玛诺斯卡雅是因为「情绪与精神状态」问题，依照医嘱离开东奥，但齐玛诺斯卡雅透过白俄罗斯运动团结基金会表示，白俄奥委会的说法「不是事实」，她并未接受医师检查。

国际奥会稍早对法新社发出声明说：「国际奥会在看到媒体报导后正在调查此事，也要求白俄奥委会官员厘清事实。」

© 2021 AFP