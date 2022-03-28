白宫副发言人确诊COVID-19

（法新社华盛顿27日电） 美国白宫副发言人尚皮耶今天表示，她在随总统拜登出访欧洲返美后，检出对COVID-19（2019冠状病毒疾病）呈阳性反应。

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在曾与拜登或他身边人长时间接触的人员中，尚皮耶（Karine Jean-Pierre）是确诊COVID-19的最新一人。

尚皮耶表示，今天清晨与总统拜登从布鲁塞尔和波兰返抵国门后，她接受PCR核酸检测，结果为阳性。但她说，总统已施打过疫苗和追加剂，没有感染风险。

尚皮耶在声明中指出，她最后一次与拜登接触是在昨天的一场会议，两人保持社交距离，未构成疾病管制暨预防中心（CDC）定义的近距离接触。

尚皮耶说：「我今天公布自己确诊消息，是基于资讯充分透明理由。」她还说自己目前「症状轻微」，且先前已完整施打疫苗。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）22日在行前一天确诊COVID-19，改由尚皮耶（Karine Jean-Pierre）陪同总统出访。拜登访欧行程包括在比利时出席一连串高峰会、巡视美军，以及探访在波兰的乌克兰难民。

拜登本月稍早在华府出席一场晚宴，并与爱尔兰总理马丁（Micheal Martin）会晤，马丁随后接获采检呈阳性反应的通知，匆忙离开会场。

白宫表示，拜登与马丁相处时间并不足以构成染疫风险，因此不需更加频繁筛检。

在马丁确诊前不久，美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）的丈夫也检出COVID-19阳性；而贺锦丽经常会见总统。

© 2022 AFP