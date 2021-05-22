白宫和交友软体合作 宣传疫苗接种

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿21日电） 美国多款交友软体今天和白宫携手宣传疫苗计画，让接种疫苗成为恋人约会前必做的最新一件事。

Tinder、Hinge、Match、OkCupid、BLK、Chispa、Plenty of Fish、Bumble和Badooz等交友软体都将在未来几周推出的活动中，于个人资料栏中增加疫苗接种状态。

白宫在声明稿中表示：「对恋人来说，接种疫苗可能不只会让他们保持健康，而且还有更多助益。」

声明中还说：「根据OKCupid的研究，已接种或打算接种的人，配对机率比没打算接种的人多了14%。」

白宫表示，交友软体也祭出更多诱因鼓励网友接受疫苗注射，像是Tinder让网友利用Super Like功能，协助他们在潜在速配对象中脱颖而出。

交友软体中像是锁定非裔美国人用户的BLK，或是很多西语裔使用的Chispa，也将协助使用者找到施打疫苗地点。

白宫2019冠状病毒疾病（COVID-19）高阶顾问斯拉维特（Andy Slavitt）告诉媒体：「谈论这是有点好笑，但事实上是民众确实想重返正常生活。」

OkCupid在声明中表示，和1月相比，5月「我已打疫苗」句子出现次数，增加了超过1400%。

在交友软体OkCupid中，每10人有超过7人说，他们要去打疫苗。此外，现在只有7%的单身网友说，他们对面对面约会感到不自在。

Tinder则表示，他们让会员在个人资料栏中，贴上「我已打疫苗」或「疫苗可救命」的标签。

Tinder 执行长兰佐恩（Jim Lanzone）说：「我们很高兴和白宫合作，协助美国70%的成年人在7月4日前注射疫苗。」

© 2021 AFP