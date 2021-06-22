白宫外粗暴镇压抗议 法官驳回控告川普多数指控

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（法新社华盛顿22日电） 非裔男子佛洛伊德去年遭白人警察压颈致死，引爆全美示威浪潮。民权团体指控维安部队去年6月在白宫外强制驱散和平示威民众，联邦法官21日驳回多数针对川普的相关指控。

美国民权联盟（ACLU）等多个民权组织控告时任总统川普及高层官员，于去年6月侵犯「黑命关天」运动人士以及个别示威抗议民众的宪法保障权利。

6月1日当天，华府示威活动正如火如荼进行，警方和武装国民兵使用催泪瓦斯和胡椒喷雾强制驱散群众，让川普从白宫出发，经过拉法叶广场（Lafayette Square）步行至对街的圣约翰圣公会教堂（St. John's Episcopal Church）。随后川普宣布将派遣数千名重武装士兵镇压示威，并在教堂前手持圣经供媒体拍照。

华府联邦地区法官弗里德里希（Dabney L. Friedrich）驳回多数针对川普的相关主张，并发布长达51页意见书指出，川普与其他数名高阶官员为拍照而强制驱散示威民众的说法，实际上并无根据。

弗里德里希在意见书写道，「这些指控实际上缺乏足够『事件、对话或文件，显示被告（川普与其他官员）之间达成共识或意见一致』，以侵害（原告）权利」。

意见书还指出，「单是指控被告官员互相沟通，却未说明任何沟通细节，证明他们可能达成非法协议，如此难以构成共谋指控的必要条件」。

同时，针对原告要求法院下令政府调整使用武力对付示威民众的作法，联邦法官也予以驳回。

针对判决结果，ACLU哥伦比亚特区法务主任麦可曼（Scott Michelman）发布声明痛批，「今天的判决基本上给了联邦政府绿灯，允许他们向示威民众使用暴力，包括致命武力」。他表示，「这项令人震惊的判决不仅违反宪法精神与第一修正案保障的人民权利，也实际上让联邦官员凌驾于法律之上」。

© 2021 AFP