白宫官员：国内供应若充足 考虑捐出多余疫苗

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（法新社华盛顿18日电） 美国白宫一名不愿具名的官员透露，美国将挹注40亿美元（约新台币1133亿元）来帮助全球取得2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，且当国内疫苗供应充足时，有意考虑捐出剩余的疫苗。 这名官员表示，总统拜登明天将在七大工业国集团（G7）领袖视讯会议上承诺，美国将挹注40亿美元给COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）。

此人昨天表示，美国2月底前会先资助20亿美元，剩下的金额将在未来2年内支付完毕。

这名白宫官员表示：「美国对于能首度为COVAX尽一份心力感到相当兴奋。我们确实认为，参与全球打击这场疫情至关重要。」

这名官员表示，虽然美国以国内需求为优先，但对其他国家的援助，也能「减少包括美国人在内全球每个人染疫的风险，也能减少变异病毒的风险」。

这名官员说，目前美方聚焦在贡献购买新疫苗的基金上，但「当我们（疫苗）供应充足时，有意考虑捐出剩余的疫苗」。

G7各国领袖明天举行视讯会议时，将针对终结这场致命且引发混乱的疫情讨论国际间的协调合作。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP