白宫官员：美国准备就飞弹议题与俄国会谈

（法新社华盛顿8日电） 白宫高层官员今天表示，美国准备在和俄罗斯商讨乌克兰局势时，讨论彼此限制此区军演规模与飞弹部署等议题，最快可能明天在瑞士日内瓦展开「初步」会谈。

广告 继续浏览后续

华盛顿与欧洲指控莫斯科准备再次入侵其邻国乌克兰之际，美国与俄罗斯官员正在瑞士会面，试图缓解紧张情势。

上述官员在视讯记者会透露部分细节说，假如任何承诺都是「对等的」，「有些领域…是我们认为可能取得进展的地方」。

这位要求不具名的官员表示：「俄罗斯说过，攻击性飞弹系统可能部署在乌克兰，让他们备感威胁…美国无意那样做，所以如果俄国愿做出对等承诺，我们或许能在这方面达成共识。」

这位官员还说，莫斯科「也已表达有意讨论欧洲特定飞弹系统的未来，大概是中程核飞弹条约（INF Treaty）」，「我们对讨论此事抱持开放态度」。

这位消息人士还说，华盛顿准备针对俄国军演以及美国与北大西洋公约组织（NATO）执行的军演，讨论互相限制规模的可能性。

但这位官员警告：「我们明晚开始这些讨论之后，才会知道俄国是不是准备认真且真诚地协商。」

这位官员表示，俄美可能在明晚展开「初步」对话，10日再召开「主要会议」。

© 2022 AFP