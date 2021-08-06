白宫开电动车宣传会 业界龙头特斯拉却未受邀

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（法新社华盛顿5日电） 美国白宫今天召开电动车宣传会，总统拜登（Joe Biden）公布推动零排放车辆的大计画，这种场合竟然独漏了全球电动车龙头特斯拉（Tesla）。

特斯拉创办人马斯克（Elon Musk）在推特发文表示：「嗯，特斯拉没受邀请，感觉有点怪。」美国老牌车厂如通用汽车（General Motors）、福特汽车（Ford）和克莱斯勒（Chrysler）的母公司Stellantis则都有受邀。

马斯克一直是电动车业领导者，而特斯拉7月公布财报也首见单季获利突破10亿美元，归功于出货量创新高纪录。

不过，暴躁的马斯克和员工的关系可不怎么融洽。他曾开除组织工会者，并在推特发表反工会言论，被美国「联合汽车工会」（United Auto Workers）告上法院。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）被问及特斯拉是否因为反工会立场没有受邀，她告诉记者，受邀企业「是联合汽车工会的3大雇主，我让你们自己下结论」。

不过莎琪也表示，拜登政府欢迎所有制造业者对电动车投注的努力，包括特斯拉。

她说：「这不会是我们最后一次讨论节能车、讨论电动车的未来，我们期待和各方伙伴共同努力。」

美国运输部长布塔朱吉（Pete Buttigieg）接受CNBC访问时表示，他不清楚特斯拉为何没受邀。

马斯克对于这段访问的回应，则是在推特张贴了一张梗图，上面写道：「我没有说这是阴谋，但这就是阴谋。」（译者：戴雅真/核稿：张正芊）

© 2021 AFP