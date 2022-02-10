白宫打预防针 预告1月消费者物价年增率恐逾7%

（法新社华盛顿9日电） 美国白宫今天预告，政府即将公布的2022年1月消费者物价报告可能显示国内通货膨胀再度飙升。

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美国消费者物价在2021年上涨7%，是40年来上涨速度最快的一年。一般预期，美国劳工部明天将公布的1月消费者物价指数（CPI）报告，数据会比2021年1月大幅上扬。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）告诉媒体：「我们预期明天公布的资料中，通膨年增率会很高…我想就如有些人预估，超过7%也不令人意外。」

美国去年因供应链吃紧、零组件短缺、经济从COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情中反弹等因素，造成通膨飙涨，总统拜登的民意支持度随之下滑。

这波物价攀升，能源与二手车涨得特别凶，尤其是汽油，其他如食物与房租价格也都上扬。

不过，白宫国家经济会议（NEC）主席狄斯（Brian Deese）表示，通膨是「全球现象」，一旦疫情对支出的影响转向，更多消费重新回到服务业，通膨就会消退。

莎琪说，白宫关注的是显示「通膨增幅正逐月缩小」的近期趋势。

去年12月，美国消费者物价指数比前一月攀升0.5%，较11月的0.8%来得低。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP