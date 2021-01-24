白宫易主但挑战不变 联准会26日召开决策会议

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（法新社华盛顿24日电） 新年伊始、白宫易主，但不变的是，美国联邦准备理事会（Fed）在指导后疫情时代经济复苏上所要面临的各项空前挑战。

法新社报导，在拜登治下，联准会主席鲍尔（Jerome Powell）不太可能如川普执政时一般，遭受川普推特（Twitter）连珠炮攻势。但就算没有政治压力，前景依旧令人却步。

2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫苗接种作业的展开，各界原本看好企业将重新开门，消费者再掏腰包，经济前景一片光明。

然而，疫情造成的千万人失业潮规模过于庞大，加上复苏一旦站稳脚步有引发部分产业通膨飙升的隐忧，都将考验着手头工具有限的联准会。

这些种种考验，都将是联邦公开市场委员会（FOMC ）26日召开两天决策会议时的讨论要点。

在疫情危机之初已把联邦基金利率砍到近零的水准，并且大规模增加购债向金融体系挹注现金后，联邦公开市场委员会已经暗示近期不会改变政策。

华府布鲁金斯研究所（Brookings Institution）副院长艾隆森（Stephanie Aaronson）告诉法新社，拜登政府提出的1.9兆美元纾困计画，让联准会官员看好经济稳健复苏、聘雇情况好转。

然而，当复苏真的起步，联准会的劲敌━通货膨胀━可能在首批回弹的产业中加剧，诸如旅馆业、餐饮业和航空旅行业等等。

联准会曾誓言会让通膨超过2%目标一段时间，以确保失业率自2020年底的6.7%下滑。

这个作法迥异于以往，过去联准会均采取先发制人的升息措施来阻止通货膨胀。

乔治华盛顿大学（George Washington University ）经济学家辛克雷（Tara Sinclair）说，在新架构下，联准会要等到通膨问题近在咫尺才会去认真思考改变政策。

© 2021 AFP