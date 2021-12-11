白宫民主峰会落幕 拜登欲擦亮美国招牌仍有挑战

（法新社华盛顿10日电） 美国总统拜登今天大谈民主「无国界」，为两天的线上民主峰会划下句点。拜登希望再现美国往日光辉、重拾自由灯塔角色，但是这场峰会却凸显美国面临的诸多难关。

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这场线上峰会的与会者包括多国领袖、非政府组织和慈善团体代表等。拜登在闭幕致词中说，民主「无国界，是各地通用语言，存在于反贪腐运动人士、人权捍卫者和记者心中」。 拜登表示，「我们承诺与所有认同这些价值的人合作来制订规则」；他还说，美国会与「让人民得以自由呼吸、不会试图以铁腕手段让人民窒息」的国家站在一起。 拜登重申，在日益壮大的独裁统治和渐受抨击的民主政体之间的抗争中，世界已来到一个「转折点」。

在民主峰会首日，拜登承诺出资4.24亿美元，用来支持媒体自由、公平选举和反贪腐运动。

正当拜登在白宫主持峰会时，未受邀参与的中国用各种宣传嘲讽这场会议，例如以一首英语饶舌歌唱出美国「卖民主就像卖可乐」。除了中国之外，俄罗斯也未受邀，两国都大表不满，指称拜登挑起冷战般的意识形态对立。

中国特别愤怒的原因还在于白宫邀请了台湾。在美中扩大对立的态势中，台湾是一个愈来愈明显的痛点。

在民主峰会召开期间，尼加拉瓜宣布与中华民国断交、转与中国建交，正好替中国做了宣传。台湾如今仅剩14个邦交国，但美国国务院呼吁重视民主制度的国家一起扩大与台湾往来。

美国国内对拜登的民主诉求也并非一面倒的好评。

在野的共和党批评拜登对中国或其他对手不够强硬。共和党全国委员会（RNC）今天在拜登发言后表示：「拜登上任11个月以来，没能站出来在全球力挺自由，还屈服于那些想破坏民主的人，让我们的敌人更妄为，在海外削弱了我们自身的立场。」 越战时期的知名吹哨人艾兹柏格（Daniel Ellsberg）也抨击拜登政府试图将维基解密（WikiLeaks）创办人亚桑杰（Julian Assange）从英国引渡回美。

艾兹柏格昨天发推文表示，拜登竟敢一边在民主峰会上演说，一边拒绝赦免亚桑杰；艾兹柏格指责拜登为了国家安全不惜扼杀新闻自由。 美国前总统川普不愿接受自己于2020年总统大选败选，还试图推翻选举结果，此事不仅让民主峰会蒙上阴影，也波及整个美国政治界，而这种复杂情况削弱了拜登的说服力，听众有时也半信半疑。 根据皮尤研究中心（Pew Research Center）今年春季的全球意见调查（Global Attitudes Survey），在受调查的16个先进国家中，仅有17%的受访者「认为美式民主对其他国家来说是可效法的良好典范」。 另有57%受访者「认为美式民主曾是好榜样，但这几年已经不是了」。

© 2021 AFP