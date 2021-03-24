白宫证实北韩试射短程飞弹 专家分析温和好现象

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（法新社华盛顿23日电） 白宫今天表示，在美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）访问亚太地区之后几天，北韩便试射两枚短程飞弹；这是北韩对拜登政府首度公开挑衅。

专家认为，北韩、美国与南韩三方都未对这次短程飞弹试射高声嚷嚷，这是北韩温和反应美国与南韩军演，是好现象。

美国官员证实北韩21日发射两枚飞弹；北韩过去也曾以试射飞弹行动挑衅华盛顿和首尔当局。

但政府官员对此轻描淡写，认为这不过是「一般」军事演练，还说这不会阻挠华府致力与北韩的非核化交涉。

美国官员告诉媒体说，这是两枚短程飞弹，并不是洲际弹道飞弹系统，也不在联合国安理会决议案所禁止的威胁性武器之列。

这名官员说，这完全不像是过去平壤用来挑衅美国前朝政府的核武或弹道飞弹。

「我们认为北韩这周末的飞弹发射，并不属于那一类。这是北韩平常的演练，测试各不同的系统。我们不会对每种测试做出回应。」

法新社引述分析专家表示，北韩这次试射飞弹，南韩、北韩和美国起初都沉默以对，有别于过去态度，这可能是好现象。

北韩测试飞弹，通常伴随着平壤夸耀式宣布，以及南韩的猛烈抨击。

史汀生中心（Stimson Center）的威廉斯（Martyn Williams）说，缺乏各方评论的现象有些「奇怪」。

威廉斯推文写道：「北韩通常会透过官方媒体宣布这一类测试，这次却没宣布。」

「日本与南韩媒体通常也会很快报导北韩试射飞弹，这次也没有报导。」

北韩专家路易斯（Jeffrey Lewis）则说：「这次测试的可能是短程海岸防御性巡弋飞弹。」

「若真如此，就是北韩对美韩联合军事演习相当温和的回应。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP