白宫：俄军集结乌克兰东境 2014年来人数最多

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（法新社华盛顿8日电） 美国白宫今天表示，俄罗斯陈兵乌克兰东部边界，自2014年以来人数最多，美国日益担忧「俄罗斯近来升高侵略行动」。

俄国2014年吞并乌克兰的克里米亚半岛（Crimea），并且支持分离主义分子占据乌克兰东部的顿巴斯（Donbas）大片地区。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）今天在简报会中表示，美国与北大西洋公约组织（NATO）盟邦正在讨论所关切的问题。

莫斯科当局与美国拜登政府之间为了武器管制、人权等议题关系冰冷，俄国在乌东边界增兵一事，已成为双方最新的磨擦点。

美国总统拜登上周表示「坚定支持」乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）对抗俄罗斯。

俄国一向说，驻军不具威胁，为防御性质，但只要克里姆林宫觉得有必要，俄军便会一直留在那里。

莎琪表示，美国愈来愈担忧「俄罗斯近来在乌东升高侵略行动，包括俄军在乌克兰边界移动」。

她还说：「目前俄罗斯在乌克兰边界的驻军人数是自2014年以来最多。」她表示，在过去一周已有5名乌克兰士兵遭杀害。

莎琪虽未详说部署在乌克兰边界的俄军人数，但这是拜登政府首度对俄国增兵规模的描述。

2014年3月乌东冲突升高时，西方国家估计，在乌克兰边境的俄军、民兵或特种部队大约是2万5000人到3 万多人。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP