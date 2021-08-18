白宫：塔利班承诺「安全通道」允许平民撤离

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（法新社华盛顿17日电） 白宫今天表示，阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）日前进入首都喀布尔后，已承诺提供安全通道，让平民安全前往机场。美方目前正逐步增加飞机架次，加快撤离速度。

多位美方官员已和塔利班指挥群接触，确保喀布尔的哈密德・卡赛国际机场（Hamid Karzai International Airport）飞机起降作业安全无虞、不受攻击，寻求离境的美国公民及阿富汗人民也能拥有安全通道。

美国国防部后勤专家泰勒（Hank Taylor）少将在五角大厦说：「我们没有敌对互动，没有来自塔利班的攻击和威胁。」

尽管有部分报导指出，阿富汗民众在试图离开时遭到骚扰甚至殴打，白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）表示，「为数众多」的民众顺利抵达机场。

他告诉记者：「塔利班告知我们，他们准备为前往机场的民众提供安全通道，我们会要求他们兑现承诺。」

白宫官员表示，美军迄今从阿富汗撤离约3200人，光今天就撤了1100人，在13架次航班搭载着美国公民、美国永久居民及其员眷。

今天稍早，白宫表示尚有1.1万名美籍公民滞留阿富汗，包括外交官与承包商等人，大多准备逃离塔利班政权。

华府当局希望在本月31日的最后撤军期限以前，完成这波大规模的撤离行动；美国防部打算将大型C-17运输机架次增至一天20架以上，数千名美军也已抵达喀布尔机场予以协助。（译者：陈怡君）

© 2021 AFP