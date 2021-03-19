白宫：将先出借数百万剂疫苗给加墨

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿18日电） 白宫今天宣布，将送交数百万剂阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗给加拿大与墨西哥，算是出借，等之后这两国有多的疫苗再还。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）证实，美国准备送交250万剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗给墨西哥，150万剂给加拿大；目前美国国内共储有700万剂AZ疫苗。

不过莎琪没有透露疫苗配送明确时间。她说：「我们正在评估怎么借出。协议尚未完全定案，但这是我们为加拿大与墨西哥努力的目标。」

AZ疫苗已获加拿大与墨西哥批准紧急使用，但在美国尚待食品暨药物管理局（FDA）核准。

莎琪表示，交付疫苗给加、墨两大贸易伙伴是借贷形式，未来当他们有多的AZ疫苗时，必须还给美国。

她说：「我们的优先事项仍是美国全民施打，然而现实状况是流行病无国界，确保邻国也能控制住疫情是极为关键的一步。」

不过墨西哥外长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天表示，交付疫苗已在美墨两国总统会谈后达成协议。厄伯拉特推文说明天会公布更多细节。

人口1亿2600万的墨西哥，染疫病故人数已达19.6万高居全球排第3。美国虽然染疫病殁人数高居全球之冠，但在疫苗施打进度上遥遥领先。（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP