白宫：拜登暂无计画访问乌克兰

（法新社华盛顿20日电） 美国总统拜登（Joe Biden）25日将前往华沙会晤波兰总统杜达（Andrzej Duda），针对俄罗斯入侵乌克兰一事展开讨论，但目前没有前往乌克兰访问的计画。

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白宫发布声明说：「总统旨在讨论，美国与各盟国与伙伴如何因应俄罗斯无端对乌克兰发动一场师出无名战争所引发的人道及人权危机。」

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登此行「将聚焦持续纠合世界各国，力挺乌克兰人民抵御俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）对乌国的侵略」。

她说：「然而，目前没有前往乌克兰访问的计画。」 拜登25日访华沙之前，24日将先在比利时布鲁塞尔会见北大西洋公约组织（NATO）、七大工业国集团（G7）以及欧洲联盟的领袖，讨论国际社会在支援乌国抗俄的作为。

俄罗斯2月24日挥军入侵乌克兰。联合国形容，受俄军围困的乌国港都马立波（Mariupol）情况「十分恶劣」，「居民面临危急、有潜在致命性的食物、饮水和医药短缺」。

联合国难民署（UN Refugee Agency）表示，目前约有1000万名乌克兰人逃离家园，约1/3逃往海外。

© 2022 AFP