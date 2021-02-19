白金汉宫：哈利王子将失所有荣誉头衔

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（法新社伦敦19日电） 英国白金汉宫表示，哈利王子与妻子梅根已告诉女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II），他们不会恢复成为英国王室的在职成员；两人将失去所有荣誉头衔。

白金汉宫（Buckingham Palace）表示：「萨塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）已向女王陛下证实，他们不会恢复王室在职成员身分。」

「尽管他们的决定令所有人难过，公爵和公爵夫人依然是挚爱的家族成员。」

白金汉宫并表示：「女王已以书面证实，退出王室职务后，不可能再继续履行伴随公共服务生活的责任与义务。」

「因此，公爵与公爵夫人握有的荣誉军事任命和王室赞助将归还女王陛下，然后在王室在职成员之间重新分配。」

哈利王子（Prince Harry）与梅根（Meghan）在2018年5月19日于温莎城堡完婚。2019年5月6日，哈利和梅根结婚11个月后，两人的第一个孩子亚契（Archie ）诞生。哈利和梅根去年闪辞英国王室职务，迁居至美国加州。

哈利王子与梅根发言人日前才表示，萨塞克斯公爵夫人梅根喜怀第2胎。

© 2021 AFP