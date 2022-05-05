白金汉宫：英女王不出席今夏皇家花园派对

（法新社伦敦5日电） 英国女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）因健康状况不佳且年事已高，近期已减少公开露面。白金汉宫（Buckingham Palace）今天宣布，她将不会出席今年夏天的皇家花园派对。

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一名王室官员宣布：「预定由其他王室成员代表女王陛下参加今年的花园派对，出席相关细节将于适当时间确认。」

每年夏天，位于伦敦市中心的白金汉宫花园及苏格兰爱丁堡（Edinburgh）荷里路德宫（Palace of Holyroodhouse）都会举办3场派对，仅受邀者方可参加。

自女王1952年登基以来，已有超过145万人参加过她的年度花园派对。

女王最近在英格兰东部诺福克郡（Norfolk）山均汉姆堡（Sandringham）休息1周后，返回温莎城堡（Windsor Castle）。她于4月21日低调欢庆96岁生日。

女王依循18世纪以来的传统每年过2个生日，除了本身的生日之外，通常还会在天气较温暖的6月举行官方庆生活动。

今年的官方庆生活动落在6月2日至5日这4天，和庆祝女王登基70周年活动一同举行。

自从去年10月，女王在医院留院观察1晚后，她已遵照医嘱，大幅减少公开露面。

她先前坦言，背部问题与站立和行走困难迫使她取消部分行程，2月感染COVID-19（2019冠状病毒疾病），也让她感到「非常疲惫、筋疲力尽」。

今年3月29日，神隐多月的女王首度现身公开场合，参加在西敏寺（Westminster Abbey）举行的亡夫菲立普亲王（Prince Philip）感恩追思礼拜。菲立普亲王去年以高龄99岁辞世。

© 2022 AFP