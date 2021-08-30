百国获塔利班承诺 31日期限后仍准阿富汗人离境

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（法新社华盛顿29日电） 全球百国发布声明指出，阿富汗民兵组织塔利班已保证，美军本月31日完成撤离行动后，塔利班将继续允许外国人和持有外国旅行文件的阿富汗人「安全且有秩序」地出境。

法新社报导，这100个国家包括美国、英国、法国和德国等；但中国与俄罗斯并未列名其中。

声明指出：「我们获塔利班（Taliban）保证，所有外国国民和具有我等当局授权旅行的阿富汗公民，都将获准安全有序的至机场等出境点，飞往其他国家。」

欧洲联盟和北大西洋公约组织（NATO）也签署的这项声明又说：「我们全体都致力于确保我等公民、国民、居民、雇员、为我等国家工作而身陷险境的的阿富汗人，可自由离开阿富汗往其他目的地。」

声明指出，这几国将继续签发旅行文件给「指定的阿富汗人」；又说，各国明确期望也已获塔利班承诺，这些特定的阿富汗人可飞往相关各国。

白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）今天稍早表示，任何选择留下的美国人「将不会困在阿富汗」，若他们未来选择离开，美国「有机制可带他们出来」。苏利文在福斯新闻网（Fox News）作上述表示，但未详述细节。

另外，法国总统马克宏（Emmanuel Macron ）告诉「星期日报」（Le Journal du Dimanche）说，法国与英国打算明天呼吁联合国，在阿富汗首都喀布尔（Kabul）设立一个「安全区」让人道救援能持续进行。他表示，这项提议是「切实可行的」。

联合国安理会5个常任理事国美、英、中、法、俄，预定明天开会讨论阿富汗危机。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP