百年来首次 俄罗斯皇家婚礼冠盖云集

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（法新社圣彼得堡1日电） 俄罗斯今天举行自1917年布尔什维克（Bolshevik）革命推翻罗曼诺夫（Romanov）王朝以来的首场皇家婚礼，来自欧洲各地的王公贵族参与这场奢华盛会。

法新社报导，40岁新郎乔治．米哈伊洛维奇．罗曼诺夫（George Mikhailovich Romanov）大公，与39岁新娘贝塔里尼（Rebecca Virginia Bettarini）在圣彼得堡的圣以撒大教堂（St Isaac's Cathedral）许下誓词，数十名欧洲王室成员到场见证两人结为夫妻。

圣彼得堡是往昔俄罗斯帝国的首都。

婚礼采正统基督教仪式，众多外宾齐聚俄罗斯第2大城市圣彼得堡，包括西班牙王后苏菲亚（Queen Sofia of Spain）、列支敦斯登侯国（Liechtenstein）的鲁道夫王子（Prince Rudolph）与蒂尔西姆公主（Princess Tilsim），以及保加利亚前国王与王后等。

1500人受邀出席婚礼，当中不乏身分显赫人物，像是与克里姆林宫（Kremlin）关系密切、拥护帝制的亿万富豪马洛非叶夫（Konstantin Malofeyev），以及俄罗斯外交部女发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）。

婚礼开始前，新郎表示，因为他的家族在1990年代初期返回俄罗斯时，最先在圣彼得堡落脚，所以两人选择在这座城市缔结连理。

新郎出生于西班牙马德里，他是女大公玛丽亚．弗拉基米罗夫娜．罗曼诺夫（Maria Vladimirovna Romanova）的儿子。玛丽亚自称是俄罗斯帝国王位的继承人。（译者：曹宇帆/核稿：戴雅真）

© 2021 AFP