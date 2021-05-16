皇马战绩佳席丹仍欲辞总教练 传已告知子弟兵

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（法新社马德里15日电） 西甲劲旅皇马，目前战绩位居第2，但西班牙媒体指出，总教练席丹已经告知球员，他打算在这个球季结束后辞去现有职务。

根据西班牙广播电台「零微波」（Onda Cero）、西班牙网路媒体Goal的报导，席丹（Zinedine Zidane）和西班牙甲级足球联赛（La Liga）皇家马德里（Real Madrid）的合约要到2022年才到期，但他一周前告知球员，他将在本赛季于下周结束后离开。

Goal指出：「席丹是于上周末在瓦尔德贝巴斯（Valdebebas）对决塞维亚（Sevilla）之前，告诉球员这个消息。」

零微波的记者布尔戈斯（Fernando Burgos）说，席丹离开后，可望接任皇马总教练的可能人选包括前义大利甲级足球联赛名队尤文图斯（Juventus）总教练阿莱格里（Massimiliano Allegri）、西班牙传奇球星劳尔（Raul Gonzalez），和即将交出德国队兵符的勒夫（Joachim Loew）。

席丹今天稍早已经暗示他可能会离开皇马，他表示，他相信「是改变的时候了」。

他说：「是时后改变了，这不仅是为了我好，这对所有人都好。」

席丹热烈地谈论他的球员，他形容自己和他们的关系，是「完全尊重」对方，并强调他会「永远记得」他们曾在一起的时光。

当记者询问，这是否是在道别？席丹说：「我只能说同样的话，我不知道未来会如何，但此刻我在这里。是的，明天我们还有比赛要踢，在那之后，我们另外还有一场比赛。」（译者：李晋纬/核稿：严思祺）

© 2021 AFP