皮德森代打3分弹 勇士击败酿酒人季后赛首轮听牌

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（法新社亚特兰大11日电） 皮德森今天击出一发3分弹，让MLB勇士3比0击败酿酒人，在季后赛首轮2比1「听牌」。

美国职棒大联盟MLB亚特兰大勇士今天在主场迎战密尔瓦基酿酒人，勇士的皮德森（Joc Pederson）在5局下半上场代打，将酿酒人后援投手郝斯（Adrian Houser）一记95.4英里的四缝线速球，挥成一支右外野方向3分打点全垒打，奠定胜基。

7月刚从芝加哥小熊转披勇士战袍的皮德森，在系列赛首战勇士1比2不敌酿酒人的比赛，也在8局上半代打时开轰，当时的苦主也是郝斯。

29岁的外野手皮德森是去年洛杉矶道奇赢得世界大赛的冠军的主要成员，生涯已在季后赛挥出11支全垒打。

勇士今天胜出后，目前在5战3胜制系列赛中以2比1领先，有机会在系列赛第4战于主场封王。

先发投手安德森（Ian Anderson）的好投也是勇士今天赢球大功臣。他主投5局，送出6次三振，没有保送，仅被敲出3支零星安打无失分，最后拿下胜投。

安德森退场后，勇士牛棚表现也十分精彩，4名后援投手各投1局都没有丢掉分数，让球队锁定胜利。

今天稍早，美国联盟季后赛休士顿太空人对上芝加哥白袜的比赛，因为芝加哥下起大雨未能开打，将延后24小时进行。

太空人目前在系列赛2比1领先，明天若在白袜主场拿下胜利，就能获得晋级。

© 2021 AFP