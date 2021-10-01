监控阿富汗盖达组织 美拟远距空袭但效果受质疑

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿30日电） 美军撤离阿富汗后，五角大厦计划以空袭方式防止盖达组织（Al-Qaeda）卷土重来，但部分专家与国会议员对所谓的「超视距」战略效果表示怀疑。

美国总统拜登4月宣布美军完全撤离驻阿富汗时，就矢言绝不容许盖达组织重返阿富汗。前盖达首脑宾拉登（Osama bin Laden）就是在阿富汗策划2001年911恐怖攻击事件。

自宣布撤军以来，五角大厦一再宣称，能透过美国基地或航空母舰上以「 超视距」（over-the-horizon）方式发动攻击，确保在阿富汗的盖达组织和伊斯兰国（IS）激进团体受到控制。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）昨天告诉联邦众议院军事委员会，称超视距运作确实困难，但绝对有可能。

8月29日美军无人机在喀布尔（Kabul）进行空袭，导致10名平民不幸丧生；两周前，奥斯汀不得不为此道歉。

阿富汗和最近的美国基地之间距离数以千里计，对于远距攻击地处内陆的阿富汗有多少效果，许多专家和国会议员都表示怀疑。

美国海军战争学院（Naval War College）海洋战略教授霍姆斯（James Holmes）为所写文章下了标题：「要超视距狙击在阿富汗的恐怖分子？祝好运！」

他说：「当战场位置是空军或从海上容易抵达的范围内，超视距攻击是可以操作得很好。」

曾是美国海军军官的霍姆斯说：「陆上基地的战机从波斯湾的跑道起飞，必须绕过南方敌对国家伊朗的空军基地、进入阿拉伯海，再北上穿过巴基斯坦领空，才能到达位于阿富汗的目标。」

「航母战机远距攻击较容易些，因为航母上的跑道具机动性，可在阿拉伯海上移动。」

「但即使如此，阿富汗首都喀布尔距离巴基斯坦沿岸最近的点，也有近700英里（1126.54公里）。」

共和党籍佛州联邦众议员瓦尔兹（Mike Waltz）指拜登和奥斯汀描写超视距作战能力，是在编造一本「虚幻小说」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP