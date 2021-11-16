监狱暴动68死 厄瓜多总统：黑手党血洗夺权

（法新社瓜亚基尔16日电） 厄瓜多监狱日前又传血腥暴动，酿成68死，武装部队和监狱管理部门负责人辞职后，总统拉梭今天说，走私毒品的黑手党正对厄瓜多构成严重威胁，因为他们想掌控全国所有监狱。

广告 继续浏览后续

持有枪械、弯刀和爆裂物的囚犯在监狱展开两天械斗，造成数十人丧命。拉梭（Guillermo Lasso）表示，军警正在南部大城瓜亚基尔（Guayaquil）人满为患的监狱展开「大规模行动」。

拉梭说，厄瓜多面临「最近几十年来最大危机之一」，并表示这些黑手党「令我们的街头不再感到安全」。

他承诺将采取联合行动，终结国内监狱屡次爆发血腥暴动的情况。

拉梭说，1000名军警已经进驻圭亚斯1号监狱（Guayas 1），以「管控出入口以及内外周边」。

社群媒体贴文显示，囚犯殴打并纵火焚烧血淋淋的尸体，场面相当骇人，政府痛斥这类行径「野蛮」。

总统发言人告诉Teleamazonas电视台：「这个国家正受到国际贩毒集团黑手党的攻击。」

他说，许多受害者在12日和13日的动乱中被「烧成灰烬或肢解」，许多遗体「难以辨识身分」。

厄瓜多的监狱充斥暴力、破旧且人满为患，今年发生多起拉丁美洲监狱史上最严重动乱。2021年截至目前，已有超过320名囚犯因械斗命丧狱中。

厄瓜多监狱9月发生致命火拚后，拉梭随即对全国监狱发布紧急状态，以防事端再起，不料近日又再度上演严重的监狱暴动。

瓜亚基尔海岸监狱（Penitenciaria del Litoral）的受刑人9月28日以枪械和手榴弹相互攻击，造成119人死亡，成为厄瓜多史上规模最大的囚犯厮杀事件，也是拉丁美洲数一数二严重的监狱冲突。

© 2021 AFP