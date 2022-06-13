盖亚任务揭露银河系细节 公布20亿颗恒星数据

（法新社柏林13日电） 猎星望远镜盖亚（Gaia）揭露了银河系更多细节，欧洲太空总署今天发布银河系近20亿颗恒星的大量数据，要打造最准确、最完整的银河系地图。

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盖亚太空任务的第3组数据，于格林威治时间上午10时向热切等待的全球天文学家发布。欧洲太空总署（European Space Agency）表示，「这彻底改变了我们对于银河系的了解」。

天文学家希望利用这些数据，更了解恒星是如何诞生和死亡，以及银河系在数十亿年间如何演化。

新数据包括恒星的年龄、质量、温度和化学成分等新资料，可以用来确定哪些恒星其实诞生于另一个星系，然后迁徙至银河系。

盖亚任务还侦测到超过10万次所谓「星震」（starquake）。欧洲太空总署表示，这导致恒星之间发生了大海啸。天文学家阿尔茨（Conny Aerts）表示，科学家能藉此推断出恒星密度、内部旋转和内部温度。

虽然盖亚只收集了银河系大约1%恒星的资讯，但已经为每年约1600篇科学报告的发表提供了基础。

盖亚太空任务于2013年由欧洲太空总署发起，目前正从距离地球约150万公里远的环绕轨道上观察星际。

欧洲太空总署表示，观察到星震是「新数据中最令人惊讶的发现之一」。这种巨大的震动会改变遥远恒星的形状。

盖亚的目的虽然并非观察星震，却依旧观察到成千上万恒星发生了这种奇异现象，包括一些至少根据人类目前对宇宙理解不应发生任何星震的恒星。

阿尔茨说，「我们挖掘到一个神奇的新金矿，也就是对银河系中数十万颗恒星进行星震学研究」。

© 2022 AFP