盖兹夫妻离异后 慈善基金会前景受关注

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（法新社华盛顿4日电） 拥有亿万身家的美国慈善家比尔・盖兹与梅琳达宣布将结束27年婚姻，令外界好奇他们会怎么分财产，以及全球最有势力的慈善组织之一「比尔暨梅琳达盖兹基金会」未来走向为何。

比尔暨梅琳达盖兹基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）是全球最有钱的基金会之一，基金规模超过460亿美元。

基金会过去20年来向全球多个地区提供超过540亿美元，补助包括疟疾和传染病防治、农业研究、基本照护和卫生等领域。

现在比尔・盖兹（Bill Gates）与梅琳达（Melinda Gates）宣布离婚，令人对他们的财富产生新疑问。根据美国杂志「富比世」（Forbes），比尔．盖兹是全球第4富有的富豪，净资产达1305亿美元（约新台币3兆6442亿元）。

尽管两人合作发起「赠与誓言」（The Giving Pledge），鼓励亿万富豪把过半财产投入慈善，他们两人尚未把多数财产捐入基金会。

史丹佛大学（Stanford University）政治学教授瑞赫（Rob Reich）在推特（Twitter）上表示，慈善界最重要的一对夫妻档离婚，让盖兹基金会甚至是慈善事业的未来，出现各式各样的问题。他希望基金会很快就会发布声明，说明盖兹夫妻离异造成的影响。

比尔・盖兹近年来大多与微软（Microsoft）和科技界保持距离，谈论的多是贫穷和卫生议题，以及2019 冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

基金会去年承诺拨出约2亿5000万美元来协助抗疫，其中部分资金被用来分配COVID-19救命疫苗，给撒哈拉沙漠以南非洲和南亚地区。

比尔・盖兹早在2015年就警告全球有爆发疫情大流行的危险，阴谋论者还声称，他事先得知会有COVID-19 疫情。

盖兹夫妻离婚是继亚马逊创办人贝佐斯（Jeff Bezos）2019年与结缡25年的妻子离婚后，近年来第2起备受关注的超级富豪夫妻档婚变消息。

贝佐斯前妻玛肯西（MacKenzie Scott）离婚后，很快就捐出数十亿美元资助不同事业，并未成立传统式的基金会。

© 2021 AFP