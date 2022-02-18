盖洛普民调：美国成年人7.1%自认是LGBT 10年来增一倍

（法新社华盛顿17日电） 盖洛普民意测验中心（Gallup）今天表示，认同自己是LGBT（同性恋、双性恋、跨性别者）的美国成人增至7.1%，这是2012年盖洛普首次开始调查这项数据时的两倍。

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盖洛普在声明中表示：「年轻人逐渐成年，包含接受他们的性取向或性别认同，在此同时美国人对男同性恋、女同性恋、跨性别族群接受度越来越高，而LGBT个人享有越来越多法律保护。」

作为收集人口统计资料的一环，盖洛普在所有电话调查中，询问美国民众对自己的身分认同是否为异性恋、女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别或其他异性恋以外的身分。

受访者也可以自愿提出任何其他取向或性别认同。2021年有1万2000人接受调查，当中有86.3%受访者表示他们是异性恋，有6.6%的人没有提供答案。

这项调查始于2012年，当时自认是LGBT的比例为3.5%，此后这个数字一直稳步上升。

从细项来看，与年纪较长的世代相比，最年轻的成年人自认是LGBT身分的比例更高。

整体而言，1997年至2003年间出生的Z世代美国人中，有20.8%或1/5的人自认是LGBT。

这大约是千禧世代10.5%的两倍。千禧世代在这里的定义为于1981年至1996年之间出生的人。

X世代（1965年至1980年）的比例为4.2%，婴儿潮世代（1946年至1964年）为2.6%，而出生于1946年之前的传统世代为0.8%，这个世代有时也被称为沈默世代（Silent Generation）。

Z世代成年人在2017年的数据中占7%，但到了2021年，随着有更多人成年，这个比例来到12%。

从调查开始以来，传统世代、婴儿潮世代和X世代自认为LGBT的比例一直维持稳定，千禧世代则略微上升。

© 2022 AFP