直播中言论涉歧视 热火雷纳德遭禁赛1周罚款142万

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（法新社迈阿密11日电） 美国职篮NBA今天对热火的雷纳德祭出惩处，将他禁赛1周、罚款5万美元（约新台币142万元），还得参加多元文化课程。他会遭到惩处，是因为先前在直播中出现歧视性字眼。

根据NBA的惩处，迈阿密热火中锋雷纳德（Meyers Leonard）未来1周不得参加球队任何活动，也不准在球团的任何设施中出现。

雷纳德8日被抓包在电玩直播网站Twitch玩「决胜时刻」（Call of Duty）游戏过程中，说了歧视犹太人的话。

29岁的雷纳德随后为此道歉，表示他并不知道那个字眼代表的真正含意。但在NBA为事件展开调查之际，热火已经先宣布让他无限期暂离球队。

NBA总裁席佛（Adam Silver）在声明中说：「雷纳德言论是不被接受且伤人的，这样冒犯的说法在NBA和我们的社会是不被允许的。」

「他昨天已经和反诽谤联盟（Anti-Defamation League）的代表谈过，并更加了解他的言论带来的影响，而我们接受了他诚心的悔过。」

「我们已经进一步与雷纳德沟通，让他知道像这样的言论是不被容许的，预期他未来都将支持联盟的核心价值，即平等、宽容、接纳、尊重。」

身高213公分的雷纳德，是在2012年的NBA选秀会被波特兰拓荒者在第1轮（总顺位第11顺位）选上，2019年被交易到热火，帮助热火在2020年打进总冠军赛，但但最后败给洛杉矶湖人。

上个月，热火宣布雷纳德将接受肩膀手术，他2020-21年球季剩余的赛程全部报销，本季他只打了3场比赛。

他在9年生涯中，平均每战可获5.6分、3.9篮板，上个球季他出赛51场，其中有49场是先发，每场比赛平均可有6.1分、5.1篮板的成绩。

热火目前战绩18胜18败，在东区排名第6。

© 2021 AFP