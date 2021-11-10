直播频遭女儿打断 纽西兰总理笑称「哄睡失败」

（法新社威灵顿10日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）在脸书直播向国人谈防疫措施的重要修订时，突然有个声音冒出来「妈咪？」

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这个情景相信对全球父母都不陌生：阿尔登的3岁女儿妮芙（Neve）不想睡，就算是国家大事也得先等等。

当时阿尔登正在直播有关公卫限制措施的调整，但被看起来很清醒的妮芙打断了。

41岁的阿尔登说：「现在你应该躺在床上吧，亲爱的。」「赶快回去睡，我很快就会回去陪你。」

妮芙很坚决的说「不要」，展开了拖延战术；阿尔登的协商看来没用。

她说：「很抱歉大家，哄睡失败。这次不会再出乱子了。有没有人的小孩也会在上床时间过后还溜下床3、4次？幸好，我妈在这里，她能帮我一把。」

「好罗，我们刚讲到哪？」当阿尔登试图再继续的时候，又有声音说「怎么那么久」。

阿尔登说：「亲爱的很抱歉，花了这么长时间。好吧，大家抱歉，我得去把妮芙送回床上，因为已经过她的睡觉时间太久了。谢谢您的参与。」

虽然阿尔登遭打断的情景，不像2017年韩国釜山大学政治学系教授凯利（Robert Kelly）接受英国广播公司（BBC）直播专访时孩子突然闯入那般戏剧化，但这并不是妮芙第一次成为镁光灯焦点。

继巴基斯坦总理碧娜芝・布托（Benazir Bhutto）之后，阿尔登在2018年成为全球第2位在任内生产的总理，妮芙出生不久就跟着妈妈进入纽约联合国大会会堂。

© 2021 AFP