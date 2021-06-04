直言国安法疑虑多 香港终审法院英籍法官不续任

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（法新社香港4日电） 英国媒体今天报导，香港终审法院非常任法官何熙怡（Baroness Brenda Hale）将在任期于7月届满后离职。她表示，北京在香港实施的国家安全法「充满各式各样疑问」。

何熙怡曾是英国最高法院第一位女性院长，也是目前香港终审法院（Hong Kong Court of Final Appeal）13位外籍非常任法官之一。

中国大陆法院受制于共产党，但香港的司法体系仍维持独立，并依循普通法，这也是香港能够成为全球商业中心的一个主要原因。

中国去年强行在香港实施国安法后，法律界担心，香港是否仍能维持司法独立。

英国政府目前也正在检讨，是否禁止英国籍法官在香港终审法院任职。

伦敦「泰晤士报」（The Times）报导，何熙怡已宣布于今年7月任满后不寻求第2任，她同时也提到港区国安法对香港的冲击。

报导引述何熙怡昨天在线上会议中表示，「对于他们如何能运作新的国家安全法无一致看法，各式各样疑问仍悬而未决。」

她又说：「我不希望再度获委任。」

报导说，何熙怡自2017年到2020年担任英国最高法院院长，她坦言国安法有严重疑虑，但她坚称，其余外籍法官将会继续「关注香港情况」。

一旦何熙怡卸任，香港终审法院将只剩下9位英国籍法官。

© 2021 AFP