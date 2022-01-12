相亲遇郑州封城变同居 中国女子在男方家中隔离

（法新社北京12日电） 中国一名王姓女子到河南省郑州相亲，在男方家中吃晚餐，然而疫情爆发，男子住家社区遭当局祭出封锁令，导致她无法离开，女子的生活纪录影片也在网路上引发热议。

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中国努力遏制数起国内Delta和Omicron变异株疫情之际，郑州自上周以来通报超过100例确诊病例；市内部分地区5日突然被封锁，当时，王姓女子就在相亲对象家里吃晚餐。

王姓女子11日告诉上海媒体澎湃新闻（The Paper），自己刚到郑州，遇上疫情爆发、相亲对象的社区被封锁而无法离开，她补充，为期一周的郑州行是要与潜在的追求者见面。

王姓女子表示，自己年纪大了，家人介绍10个相亲对象给她，这第5名男子想展示厨艺，因而邀她到家中共进晚餐。

据当地媒体发布的影片，王姓女子发布了一些短影音，记录了她在封锁期间的日常生活，影片显示男子做家务并为她做饭等。

王姓女子说，到目前为止，这场漫长约会，两人似乎还没擦出浪漫火花，她正在寻找一个更健谈的伴侣。

王姓女子表示，这个男子除了像「木头人」般话很少，其他方面都相当不错，「虽然饭做的不咋地，但是愿意下厨房，我觉得就挺好的」。

王姓女子并未透露她的年龄和影片中男子的身分。截至今天，相关主题标签在微博上浏览量已超过600万。

然而，王姓女子表示，近期飙升的网路关注已促使她删除那些影片。

© 2022 AFP