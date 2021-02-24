相隔近一年让球迷入场 NBA尼克主场约2000人观战

广告 继续浏览后续

（法新社纽约23日电） 美国的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情于去年初爆发后，直到今天美国职篮NBA纽约尼克队主场麦迪逊花园广场才开放球迷进场观赛，这是近一年来的首次，让忠实球迷激动不已。

尼克今天在主场麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）迎战金州勇士，场边约有2000名球迷加油助威，勇士终场以114比106击败尼克。这座指标性的球场上次开放球迷观战，距今已有352天之久。

尼克的超级粉丝唐纳休（Anthony Donahue），就是进场观战的球迷之一。

唐纳休说：「麦迪逊花园广场不仅仅只是座球场，对我们许多人来说，它就是我们的生命。」1990年代中期，唐纳休只有10岁的时候，看了人生第一场尼克的比赛，之后就几乎没有错过任何尼克的比赛。

纽约州州长古莫（Andrew Cuomo）本月稍早宣布，将允许州内的体育场馆开放，但入场人数限制在可容纳人数的10%，这让尼克队有机会迎来球迷。

布鲁克林篮网今天在主场巴克莱中心（Barclays Center）对战沙加缅度国王的比赛，也有大约300名球迷进场观赛。

37岁的唐纳休重返他的心灵归宿之前向法新社指出：「我的感觉是兴奋、迫不及待又紧张。」

过去一年因为骇人的疫情，尼克主场无法开放给球迷，唐纳休对此表示，那实在「太可怕」了。

他还说：「多年来，麦迪逊花园广场一直是我（宣泄）的出口，即便尼克没有赢球，在麦迪逊花园广场的日子总是很棒。」（译者：李晋纬/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP