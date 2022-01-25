盼俄乌化边境冲突 法德邀两国循诺曼第模式会谈

（法新社巴黎24日电） 为了化解俄罗斯和乌克兰边界一触即发的警张气氛，法国、德国将邀俄乌关于到巴黎，循诺曼第模式进行会谈，试图为紧张局势寻得解方。

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法国总统马克宏身边，一名要求匿名的幕僚告诉记者，俄、乌、法、德这次将依循所谓「诺曼第模式」（Normandy Format）进行4方会谈，作为避免战争的部分努力，法国认为，「缓和局势的途径」包括乌克兰与俄罗斯采取的行动。

这名幕僚表示，「总统认为，在缓和局势方面还有外交操作空间」，并证实马克宏（Emmanuel Macron）将在「未来几天」与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）对话。

他说，这场4方会谈的与会人士，包括一名俄罗斯副总理、一名乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）的资深幕僚，还有马克宏和德国总理萧兹（Olaf Scholz）的外交顾问。

谈及俄罗斯大军集结乌克兰边境一事，马克宏的幕僚说，「我们十分担心，我们也竭力避免产生模棱两可的情况或造成其他动荡」。

他补充道，法国盼藉外交途径解决僵局的构想，将包括几项建立互信的措施。

马克宏今天将参与美国总统拜登与欧洲领袖的会谈，明天则将前往柏林与萧兹会面。

© 2022 AFP