盼蒲亭勿于乌克兰增兵 拜登：否则将有经济反制

（法新社华盛顿7日电） 今天与俄罗斯总统蒲亭视讯通话时，美国总统拜登提出警告，称一旦俄国在乌克兰边境增兵，西方一定会有「强烈」的经济反制措施。

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美、俄两国领导人透过视讯方式，在线上开了两个小时的峰会，这被视为是让俄罗斯、乌克兰边境紧张局和缓下来的绝佳机会。俄罗斯已在乌俄边界部署10万名军人，引发人们对欧洲将发生严重战争的忧虑。

俄罗斯否认打算入侵乌克兰，但他们在2014年已占领大片土地。拜登说得很明白，如果进犯乌克兰，俄方在经济上就得付出沉痛代价，俄罗斯向欧洲输送天然气的新「北溪天然气2号管线」（Nord Stream 2）也将「岌岌可危」。

白宫在声明中说：「拜登总统已表明，俄罗斯升级乌克兰周围兵力，令美国与我们的欧洲盟国深感关切。」

声明中表示，拜登「明确地表示，如果军事活动升级，美国和我们的盟国会用强烈的经济和其他举措来做出回应。」拜登也「呼吁让局势缓和下来，并恢复透过外交途径让情势降温」。

俄罗斯则是在自己发出的声明中表示，蒲亭（Vladimir Putin）将乌克兰的紧张局势归咎到北大西洋公约组织（NATO）身上，并坚持获得可靠、具法律约束性的保证，确保北约部队不会步步进逼俄罗斯。

在一张来自官方的照片中，拜登与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）、国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）坐在大门紧闭的白宫战情室（White House Situation Room），蒲亭则是待在他位于索契（Sochi）的度假行宫，坐在视讯萤幕前的大长桌，双方这样的情况，多少反应出他们紧张的气氛。

© 2021 AFP