盼解决恐怖主义人道危机 美国恢复与塔利班会谈

（法新社华盛顿23日电） 为了讨论打击恐怖主义与阿富汗人道主义危机等议题，美国下周将在卡达与塔利班重启会谈。

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美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）今天表示，美方代表团将由美国阿富汗事务特别代表威斯特（Tom West）领军，预计展开为期两周的讨论。

双方将就攸关「我们重大国家利益」的议题进行讨论，其中包括对抗伊斯兰国（Islamic State）和盖达组织（Al-Qaeda）的反恐行动、人道主义援助、阿富汗遭受重创的经济，以及让美国公民和在20年战争期间替美国工作的阿富汗人安全撤离阿富汗等。

威斯特两周前在巴基斯坦会见塔利班代表；塔利班在美军完全撤离阿富汗前，迅速重掌阿国政权。

双方10月9日、10日在卡达首都杜哈举行首场面对面会谈。在塔利班掌权后，负责监督与阿富汗关系的美国外交人员便转移阵地到杜哈。

威斯特19日重申，塔利班若想获得美国财政与外交支持，美方的条件是要打击恐怖主义、建立具包容性政府、尊重少数民族以及妇女权益，以及提供公平的教育和就业机会。

他表示，美国目前仅提供人道主义援助，会持续与塔利班对话。

未获国际社会承认的塔利班政府外交部长穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）上周在致美国国会的公开信中，呼吁美方解冻阿富汗海外资产。

© 2021 AFP