省界纠纷印度两省彼此开火 局面宛如内战

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（法新社新德里31日电） 印度东北部阿萨姆、米左拉姆两省因边界争议相互开火，已6名员警丧命、近百人受伤。阿萨姆一度部署特警队到双方边界，米左拉姆则将对方省长列犯罪侦办，紧张未见缓和。

阿萨姆省（Assam）与米左拉姆（Mizoram）省26日在边界冲突时开枪，造成6名员警与平民1人丧生。阿萨姆省昨天传讯6名米左拉姆员警并法办，米左拉姆省则宣布，他们警方已将阿萨姆省长沙尔马（Himanta Biswa Sarma）与6名对方员警列26日冲突的犯嫌侦办。

阿萨姆省27日宣布派遣4000名特警捍卫边界。两省的紧张局势自上月就开始累积，米左拉姆省指控阿萨姆人侵门踏户，但阿萨姆省反控对方村民侵入保育林地。

联邦政府内政部长夏哈（Amit Shah）虽盼平息纷争，但仍拿不出釜底抽薪的办法解决双方长年争端。

阿萨姆省长沙尔马与总理莫迪同属执政的印度人民党（BJP），他表示阿萨姆省会向最高法院陈情，以确保不会再有一寸保育林地被人侵入。

印度去年夏天与中国的边界冲突也不过使用棍棒与石块，但自家两省的边界争端竟演变成开枪，引起印度国内关注。

印度在1947年脱离英国殖民而独立前，境内各不同区域间早有盘根错节的历史恩怨。BBC指出，英国殖民时期米左拉姆本为阿萨姆的一部分，直到1972年才被从阿萨姆划分出来，1987年正式升格为省。

米左拉姆省表示，阿萨姆省声称的林地早为米左拉姆居民使用100多年；阿萨姆省反指对方侵占一大片不属于米左拉姆的土地。

印度东北部虽偏远但资源丰富，早为当地各民族冲突的温床，当地7个省之间的界线未划定清楚，屡屡发生土地与财产纠纷，但演变成26日宛如内战般的冲突却极为罕见。

© 2021 AFP