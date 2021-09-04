看非裔男影片 脸书自动推荐「灵长目」挨骂致歉

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（法新社旧金山4日电） 英国媒体在社群网站脸书（Facebook）上传一支关于非裔男子的短片，脸书自动生成的提示却推荐其他「灵长目」的影片。脸书今天认错道歉，并停用主题推荐功能。

纽约时报报导，近日观看一支英国「每日邮报」（Daily Mail）有关非裔男子影片的脸书使用者，发现脸书自动生成的提示询问他们是否要「继续观看灵长目的影片」。

这支上传于2020年6月的影片标题为「白人男子在码头因数名非裔男性报警」，前半段内容是一名白人打电话给警察，自称被一群非裔男子骚扰；后半段是白人警察逮捕另一名非裔男子。

影片里并未出现猴子、黑猩猩或大猩猩，虽然人类也是哺乳纲灵长目下的一支。

曾在脸书担任内容设计主任的葛罗夫斯（Darci Groves）在推特上传脸书推荐提示的截图，她说，这则提示「令人无法接受」、「太恶劣了」。

脸书发言人说，这「显然是令人无法接受的错误」，相关的推荐软体已下线。

脸书回覆法新社询问时表示：「我们向任何看到这些令人反感的推荐提示的人致歉。」

「我们一意识到发生这件事，就取消了所有主题推荐功能，以便调查原因，并预防再度发生。」

民权人士向来抨击脸部辨识软体存在精确性的问题，尤其是涉及非白人族群的时候。

© 2021 AFP