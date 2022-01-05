真实版灵犬莱西 主人车祸爱犬公路狂奔求援

（法新社华盛顿4日电） 美国新罕布什尔州一只狗儿在饲主发生严重车祸、受伤且有失温危险时，在公路上引领警方前往现场营救。员警啧啧称奇，称它是现实生活版的「灵犬莱西」（Lassie）。

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这只名为汀斯利（Tinsley）的1岁大夏伊洛牧羊犬（Shiloh Shepherd）昨晚在新罕布什尔州与佛蒙特州交界的一条公路上奔跑，促使其他驾驶通报公路巡逻队。

当警方发现汀斯利并试图抓住它时，它继续向前狂奔，带领警方进入佛蒙特州，警方发现一处护栏有个缺口，接着看到一辆严重毁损的货卡。

当时，汀斯利的饲主和另一名乘客被抛出车外，且开始出现失温现象。

新罕布什尔州警方在脸书发表声明说：「汀斯利带领（执法人员）来到事故现场，找到受伤乘客。」

新州警官博达沙尔（Daniel Baldassarre）告诉当地新闻频道WCVB：「他们感觉得到这只狗狗试着要让大家看些什么，因为它一直试图挣脱，却没有逃之夭夭。」

「有点像是在说『跟我来、跟我来』，警方照做了，令人惊讶的是，他们看见护栏损坏，接着低头往下查看狗狗盯着的地方，简直难以置信。」

他说：「我把它比作现实生活中的『灵犬莱西』，故事是当人们陷入困境，狗会去讨救兵。」

哈特福（Hartford）消防队长赫吉兹（Jack Hedges）说，当救难人员开始照料伤患时，这只狗狗「就坐在主人旁边，乖巧而平静」。

所幸饲主隆德利（Cam Laundry）伤势并不严重，他表示会用美味的鹿肉奖赏汀斯利。他告诉WCVB：「它是守护我的小天使。它有这样的聪明才智去做这件事，真是太神奇了。」（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

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