眼睁睁看游民溺毙湖中 美国警察遭停职调查

（法新社华盛顿6日电） 美国亚利桑那州发生游民溺毙事件，根据今天公开的影片和文字纪录，3名警察当下在一旁眼睁睁看着事情发生。目前员警已遭停职，等待调查结果出炉。

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根据坦佩市（Tempe）当局公布的声明，5月28日案发当天，警方接获报案称34岁男子比金斯（Sean Bickings）和他的伴侣在一座人工湖畔发生冲突。

市政当局公布的影片显示，员警向他的伴侣问话，几分钟后比金斯爬过围篱，缓缓进入湖里。员警告诉他湖内禁止游泳，但他还是继续游到一座人行步道桥下。

影片接着戛然而止，当局称剩下的画面过于「敏感」，只提供录音逐字稿。

根据文字纪录，一名员警问：「所以你现在想干嘛？」比金斯说：「我要溺水了，要溺水了。」另一名员警回答：「你才不会…游去桥塔那边抓住。」

比金斯说：「我不行，不行。」这时第2名警察回答：「好啊，我不会跳下去追你喔。」

根据文字纪录，员警再度要求这名无家男子继续游，一边应付行为愈来愈失控的伴侣。纪录上比金斯说的最后一句话为：「你听得到我说话吗？」

一名员警随后注记，比金斯「大概30秒没浮上来」，之后就被人发现遗体。

坦佩市当局表示，有意于未来几天公开更多员警和区内摄影机拍到的影像。

© 2022 AFP