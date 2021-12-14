睡教练未成年女儿 法前奥运金牌泳将吃官司

（法新社法国米卢斯13日电） 法国检察官今天表示，在2012伦敦奥运拿过2面金牌的法国游泳好手阿涅耶（Yannick Agnel）坦承与未成年少女发生性关系，女方还是教练的女儿。

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现年29岁的阿涅耶因涉嫌妨害性自主，已于9日在巴黎的住家被捕，目前被留置于法国东部米卢斯（Mulhouse）的警方看守所。

米卢斯检察官鲁-莫莉索（Edwige Roux-Morizot）在记者会表示，阿涅耶已坦承犯行，但他认为与女方是两情相悦，期间并无胁迫。

检方表示，原告是阿涅耶教练侯特（Lionel Horter）的其中一个女儿，2016年案发时阿涅耶24岁，女方年仅13岁。

与此同时，法国游泳协会（FFN）宣布会就本案展开民事诉讼。

法国泳协表示已接获阿涅耶坦承犯行，他们深感不幸并谴责被告，今天也决定在米卢斯法院的刑事诉讼之前，先就本案展开民事诉讼。

阿涅耶是在2010年欧洲游泳锦标赛展露头角，当时赢得男子400公尺自由式金牌，还刷新大会与法国国内纪录。

他在2012伦敦奥运大放光芒，一举摘下男子200公尺自由式与男子400公尺自由式接力2面金牌；2013年他又在游泳世锦赛囊括这两个项目的金牌。2016年里约奥运阿涅耶卫冕男子200公尺自由式失利后宣布引退。

© 2021 AFP