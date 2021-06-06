睽违一年半 邮轮重返威尼斯

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（法新社威尼斯5日电） 载着约650名乘客的MSC Orchestra邮轮今天从义大利威尼斯出海，这是受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响以来，睽违近1年半，首度有邮轮从威尼斯出港。

但有不少威尼斯本地民众对邮轮回归十分不满，MSC Orchestra邮轮耸立在威尼斯圣马可广场（St Mark's Square），准备前往义大利南部、希腊与克罗埃西亚之际，数百人在岸边以及搭小船在海上挥舞「不要邮轮」「不要大船」的布条抗议。

57岁的泰德斯科（Lucia Tedesco）告诉法新社：「邮轮只是带来蜻蜓点水的旅游，实际上对威尼斯几乎没有好处。」

反对者担心邮轮对环境以及文化遗产的影响，还说邮轮带来的大浪会破坏威尼斯地基，伤害脆弱的舄湖生态系。

但名列联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）世界遗产名录（World Heritage）的威尼斯却也是大型船只迷的故乡，许多人组织「威尼斯在运转」（Venice at work）运动，他们说，旅游业深受疫情影响，有旅游船停靠，才能为仰赖观光的城市创造就业。

© 2021 AFP