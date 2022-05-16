睽违近6年 叶门首都恢复商业航班

（法新社叶门首都沙那16日电） 叶门首都沙那（Sanaa）在反叛组织「青年运动」（Huthi）控制下，近6年来首架商业航班今天起飞，象徵和平进程迈出重大一步。

广告 继续浏览后续

法新社记者目睹，这架搭载126名乘客的叶门航班上午9时过后从沙那起飞，目的地是约旦首都安曼。乘客当中包括需要在国外接受治疗的病患及他们的家属。

这架机尾有红蓝色彩绘的飞机，在起飞前还滑行穿越2辆消防车消防车洒水的仪队礼

沙那机场的商业航班自2016年8月起关闭，当时是因为沙乌地阿拉伯带领的联军发动空袭，打击伊朗支持的青年运动叛军。

叶门是阿拉伯世界最贫穷国家。青年运动2014年占领沙那，隔年联军介入支持叶门政府，此后叶门饱受内战摧残。

根据联合国（UN）统计，叶门内战已造成15万多人死亡，数百万人流离失所，酿成全球最严重人道危机。

不过，今年4月2月穆斯林斋戒月开始后，双方休战。休兵5天后，沙乌地支持的叶门总统将权力交给负责与青年运动进行谈判的一个领导委员会。

停火协议内容除了恢复沙那商业航班，还包括青年运动包围的城市塔伊兹（Taez）对外道路重新开放，以及允许油罐车进入反叛势力控制的荷台达（Hodeida）港，这是叶门的经济命脉。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

© 2022 AFP