睽违逾10年 阿联外长罕见访问叙利亚

（法新社大马士革9日电） 阿拉伯联合大公国外交部长今天在叙利亚首都大马士革会晤叙国总统，为叙利亚战争爆发10年来双方首次会面。美国谴责这是与「独裁者」建立正常关系。

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阿联外长阿布杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan）赴大马士革会见叙国总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad），外界广泛解读为中东地区欲终结阿塞德外交孤立的徵象。而此时的叙利亚，正因多年战争和西方制裁而深陷经济危机。

叙利亚新闻社（SANA）报导，阿塞德总统接待阿布杜拉和随行代表团，「双方讨论了两个兄弟国间的双边关系，以及在共同利益下，发掘不同领域的合作方式」。

受阿拉伯之春影响，叙利亚各地2011年出现要求政权更迭的抗议活动，却遭阿塞德政权镇压，冲突持续恶化成为毁灭性战争，迄今夺走近50万条人命。

阿联代表团今天与叙国总统的会面，是阿联2012年与叙国断交以来，两国关系回暖的最新迹象。

据阿联官方媒体阿拉伯联合大公国通讯社（WAM）报导，外长阿布杜拉强调，「阿联亟欲确保叙利亚的安全、稳定和统一」。

报导说，阿布杜拉在会谈中也表示「支持为终结叙利亚危机、巩固国家稳定和满足叙利亚人民期望所做的一切努力」。

然而，这场会面旋即引发阿联盟邦美国的担忧。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）对记者说，拜登政府不会对与阿塞德建立或恢复正常关系的努力表达任何支持。普莱斯还说阿塞德是「残暴的独裁者」。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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