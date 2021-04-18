睽违12年6个月又25天 勇士卡兹玛重返大联盟

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（法新社芝加哥17日电） 美国职棒大联盟MLB亚特兰大勇士内野手卡兹玛（Sean Kazmar）今天站上芝加哥小熊主场担任代打之前，距离上一次在大联盟打球，已经是12年6个月又25天的事了。

现年36岁的卡兹玛上一次在大联盟出赛要回溯到2008年9月23日，那年是他头一季打MLB，效力队伍为圣地牙哥教士。

今天勇士终场虽以4比13惨败，卡兹玛第5局代打也击出双杀打后就退场，但他说：「感觉真好。比赛前段就有这个机会真棒。一是能穿着亚特兰大勇士队球衣，二是在小熊主场，真是棒呆了。」

卡兹玛这段期间曾在小联盟打拚，陆续在塔科马、宾安顿和圣安东尼奥打过球，过去8年则在勇士3A球队奋斗，主要担任二垒手。

他说：「这很疯狂。去年此时我还坐在家中待业。当你不太确定自己是否有球可打，找工作有点困难。」

前后两场大联盟比赛间隔比卡兹玛更久的苦主，则是温加纳（Ralph Winegarner）。温加纳1936年6月23日以克里夫兰印地安人身分出赛后，直到1949年7月7日才再度披圣路易棕人（后来的巴尔的摩金莺）战袍上场，中间相隔13年又14天。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

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